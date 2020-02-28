市场担忧武汉肺炎疫情 日经指数终场重挫800多点

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（法新社东京28日电） 投资人担忧武汉肺炎疫情造成的经济影响，美国和欧洲股市昨天涌现卖压潮，日本东京股市今天收盘重挫800多点，连续第5个交易日收黑。

日本共同社报导，日经指数本周累计下跌2200多点，创下2008年全球金融危机以来单周最大跌幅。

日经225指数重挫805.27点或3.67%，收21142.96点。东证股价指数（TOPIX）下挫57.19点或3.65%，收1510.87点。

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散至中国境外，使市场对全球经济放缓的担忧情绪加剧，欧洲和美国股市昨天再次重挫。

华尔街股市3大指数昨天重挫，跌幅超过4%，若今天盘势无太大起色，美股将创2008年金融危机以来最糟单周表现。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）策略师伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）发表评论说：「市场担忧武汉肺炎疫情扩散，也担心企业获利暴跌，道琼工业指数昨天重挫，创有史以来单日最大跌幅纪录，东京股市今天也下挫。」（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP