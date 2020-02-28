数据情报公司不当获取用户个资 脸书提联邦诉讼

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（法新社旧金山27日电） 脸书公司今天就数据情报公司oneAudience所采取一项收集社群媒体平台用户资料的策略，对oneAudience提出联邦诉讼。

脸书（Facebook）表示，总部位于新泽西州的oneAudience付费给软体开发商，在他们的应用程式（App）里安装「恶意」软体，「不当」收集脸书和其他社群媒体网站用户资料。

脸书平台执法及诉讼主任罗梅洛（Jessica Romero ）在部落格贴文里说：「资安研究人员首先向我们提报oneAudience的行径，此举是为我们检举资料滥用赏金计画的一部分。」

「脸书和其他受影响的公司后来对oneAudience采取强制措施。」

根据脸书公司说法，脸书去年底采取的措施包括禁用相关应用程式、对oneAudience寄发法律通知，要求停止相关活动。

罗梅洛表示，脸书呼吁oneAudience配合脸书政策要求的稽核规范，但遭到拒绝。

自从美国总统川普竞选团队雇用的一家政治顾问公司被爆出窃取数千万名脸书用户个人资料后，外界要求脸书打击不当资料使用行为的呼声，让脸书压力倍增。

脸书后来誓言将重新检视与所有合作伙伴和应用程式签订的合约。

推特（Twitter）去年底警告用户，诸如电子邮件、用户名称和最新推文等用户个资，有可能遭他人透过oneAudience维护的恶意软体开发套件获取。

推特警告：「虽然并没有证据显示此举是为了要控制推特帐号，但仍有可能会有人这么做。」

推特建议用户检查智慧型手机上获准取得资料的应用程式，并取消任何没在使用或未经辨识的应用程式权限，也呼吁用户要慎选与社群媒体帐号连动的应用程式。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP