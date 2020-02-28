武汉肺炎全球扩散 亚股终场全面重挫

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（法新社香港28日电） 武汉肺炎扩散全球，世界卫生组织警告疫情处于「关键点」。全球股市昨天一面倒，市值损失数兆美元。亚洲股市今天延续这股跌势全面收黑，上海、东京和雪梨股市跌幅超过3%。

武汉肺炎已在全球造成2800多人死亡，超过8万3000例确诊，且新增确诊人数与日俱增。投资人担心疫情重创全球经济，引发市场避险情绪蔓延，本周全球股市眼看将创下2008年全球金融危机以来最糟单周表现。

美股3大指数昨天收盘全面大跌，道琼工业指数终场狂泻近1200点，创史上最大跌点。此外，有「恐慌指数」之称的VIX指数涨至2011年欧债危机以来新高。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示，全球疫情正处于「关键点」，各国若「现在积极采取作为」，仍能控制疫情。

尽管中国境内新增武汉肺炎确诊速度持续放缓，且星巴克（Starbucks）等店家陆续恢复营业，显示中国日常生活有逐渐恢复正常的迹象。但穆迪分析公司（Moody's Analytics）认为，疫情对中国经济造成冲击，将令亚洲经济面临严重后果。

东京和上海股市今天收盘双双重挫3.7%，雪梨股市和首尔股市皆挫低3.3%，新加坡股市收挫3.2%，香港股市收跌2.4%。

台北股市收低1.2%。孟买和曼谷股市收盘皆重挫逾3%，威灵顿、马尼拉、吉隆坡、雅加达收盘跌幅也超过1%。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP