武汉肺炎延烧 中国一带一路海外建案进展牛步

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（法新社可伦坡28日电） 受武汉肺炎影响，中国对内祭出人员流动管制，部分国家也拒绝中国人入境，以致中国工人无法如期上工，进而导致中国在海外的一带一路多项大型建案只能牛步进行甚至停工。

根据中国官方统计数据，为了控制疫情传散，目前有逾133国对中国公民或有中国旅游史的人祭出入境限制，中国劳工供应以及设备进口因而遭中断，拖缓中国海外大型建设进度。

由中国与斯里兰卡合作建设的可伦坡港口城（Colombo's Port City）是座人工岛，面积堪比伦敦市中心，将成为南亚最大的金融中心之一，但由于1/3的中国工人农历春节返回中国后尚未回来，建设进度非常缓慢。

由中国国资合作建设、位于可伦坡中心的南亚最高独立式通讯塔，原定3月启用，现在也延迟了约2个月。

斯里兰卡建筑商会秘书维耶拉特涅（Nissanka Wijeratne）说，由中国出资的斯里兰卡大型建案大多雇用中国工人，因此遇到麻烦。

夏姓中国工头表示：「大部分的中国同事想要回来工作，但当地的员工害怕和他们一起上工。」

专案经理戈纳杜瓦奇（Bimal Gonaduwage）说，可伦坡港口城的2名中国决策阶层干部之前回来希望阻止工程停摆，但后来被隔离在一家五星级饭店。

中国国务院国资委党委委员、秘书长、新闻发言人彭华岗18日坦言：「疫情防控对于中央企业海外项目、海外投资确实造成了一定的困难。」

彭华岗还说，关于海外员工疫情防控工作，中央企业采取了一系列措施，以国家电力投资集团来说，对派出人员先在境内隔离14天，到国外以后再隔离14天，然后再去工地现场，确保万无一失。

孟中电力有限公司大约雇用3000名中国工人，在孟加拉南部派拉港（Port of Payra）建造耗资25亿美元（约新台币756亿美元）、1320兆瓦的燃煤电厂，但几乎2/3的工人自农历年返乡后，迄今仍未回来复工。

孟加拉另一项计画，斥资35亿美元的巴德马多用途大桥（Padma Multipurpose Bridge），则由国营的中铁大桥局集团所负责兴盖，专案经理卡德（Dewan Abdul Kader）表示，但980名员工中有将近1/3的人还没回来上工。

在印尼暂停所有来往中国的航班后，在印尼苏门答腊岛的巴丹托鲁（Batang Toru）水力发电厂也因为缺乏中国工人的关系而暂时喊卡。

印尼海洋事务及投资统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）说，造价60亿美元的雅加达-万隆（Jakarta-Bandung）高速铁路计画，也将延迟。

尼泊尔有逾12座中国出资兴盖的水力发电建设，许多中国工人在农历年假期返回中国休假后，迄今尚未回来。

尼泊尔水力发电协会人士辛格（Vishnu Bahadur Singh）说，由于中国工人的缺席，建设将会延期或减速。此外，由于很多中国工人都是专业技工，要用当地人力取代他们并不容易。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP