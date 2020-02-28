武汉肺炎延烧 全球观光业估计损失至少6700亿

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（法新社马德里27日电） 世界旅游观光协会（WTTC ）执行长格瓦拉（Gloria Guevara）今天表示，受中国游客支出减少影响，致命的武汉肺炎疫情将导致全球观光业损失至少220亿美元（约新台币6700亿元）。

格瓦拉告诉「世界报」（El Mundo）：「现在言之过早，不过WTTC已与（研究机构）牛津经济公司（Oxford Economics）合作进行初步估算，估计这场危机将让业界损失至少220亿美元。」

她说：「这项估计是依据先前危机经验，例如严重急性呼吸道症候群（SARS）或H1N1，以及最近几周中国游客没有旅行所造成的损失。」

「旅行花费最多的就是中国游客。」

牛津经济公司11日公布的研究预期最乐观的情况是损失约220亿美元，这个数字是假设中国人海外旅行减少7%。

但如果这次的危机像SARS疫情一样久，损失可能超过两倍，多达490亿美元。SARS疫情在2002年11月爆发，2003年7月获得控制。

牛津经济公司表示，如果武汉肺炎疫情拖更久，损失恐怕会暴增到730亿美元。

研究人员发现，最有可能蒙受损失会是那些最依赖中国旅游业的经济体，例如香港和澳门、泰国、柬埔寨和菲律宾。

中国去年底爆发2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情，目前蔓延到将近50个国家和地区，全球有8万3000多人感染，2858人丧生，绝大多数病例发生在中国。

世界贸易组织（WTO）昨天敦促各国避免采取会对「国际交通和贸易造成不必要干扰」的卫生措施，表示旅行限制必须适当，确保不会「对观光业造成负面影响」。

© 2020 AFP