法国民众不良卫生习惯 成武汉肺炎扩散隐忧

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（法新社巴黎27日电） 法国正加强控制武汉肺炎疫情，这项疾病主要由不良卫生习惯所扩散。一项新调查显示，提到例行清洁，某些法国民众可能需要改掉原本的坏习惯。

民调研究机构法国公众意见机构（Ifop）协助专门清理脏乱住宅的公司Diogene France进行这项调查。调查结果显示，高达24%法国男性一周仅两次「彻底」洗澡，5%法国男性一周仅洗一次澡。

至于法国女性，有15%一周仅两次好好洗澡，有4%一周完整洗一次。

卫生单位将时常洗手视为预防武汉肺炎扩散的基本防疫措施，目前疫情造成全球超过2800人死亡，并有逾8万3000起确诊病例。自从去年12月中国首先传出疫情后，目前已经扩散至50多个国家和地区。

但法国公众意见机构研究显示，29%法国民众如厕后没有洗手的习惯，且仅有25%民众擤完鼻涕后会洗手。

同时，这项研究揭露，法国男性替换内裤的习惯，远比女性还要更懒惰。仅73%法国男性每天替换内裤，相较之下女性为94%。

21%法国男性一周仅把内裤丢往洗衣篮两次，1%男性以不穿内裤来避开这个困扰。

不过研究表示，法国男性对于头发护理，可是一丝不苟。 97%法国男性一周至少洗一次头，略高于96%的女性。

2005名民众在1月31日至2月3日之间透过线上调查完成这份报告。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP