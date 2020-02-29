波兰斯基获颁法国电影大奖 反性暴力者批判

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（法新社巴黎29日电） 电影导演波兰斯基昨晚获颁法国凯撒电影奖最佳导演奖，这场颁奖典礼因他被控性侵而气氛诡谲，宣布他获奖时，有人当场拂袖而去，今天凌晨在巴黎也开始出现指责声音。

主办法国凯撒电影奖（Cesar Award）的电影艺术暨技术学会（Academy of Cinema Arts and Techniques）行政委员会成员本月初在公愤之下，不得不全体辞职。

大众愤怒的原因是波兰斯基（Roman Polanski）因在美国涉嫌于1977年性侵一名13岁女童的法定罪名而被通缉，却在今年的凯撒奖以新作「军官与间谍」（An Officer and a Spy）获得多达12项提名。

在颁奖典礼会场外，抗议群众高喊「把波兰斯基关起来」，还想闯入会场，被警方以催泪瓦斯驱散。

86岁的波兰斯基及整个电影团队担心被「公开处刑」，都未出席典礼。

法国文化部长里斯特（Franck Riester）先前警告，「基于我们必须采取的反性暴力及性别暴力立场」，把凯撒奖颁给波兰斯基，「在象徵意义上很不好」。

但波兰斯基最后仍获颁最佳导演及最佳改编剧本两项大奖。他获颁最佳导演奖时，法国女星阿黛儿艾奈尔（Adele Haenel）大呼「可耻」，怒气冲冲地离席。

阿黛儿艾奈尔去年挺身控诉导演鲁吉亚（Christophe Ruggia）在她12岁时对她性骚扰，成了法国「＃我也是」（#MeToo）反性暴力运动中的勇者。

她曾在颁奖前表示：「表彰波兰斯基等于朝所有受害者脸上吐口水，意味强暴女人也没那么坏。」（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP