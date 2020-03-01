杜拜网赛称王 乔科维奇生涯第79冠

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（法新社杜拜29日电） 网球名将乔科维奇以6比3、6比4直落二击败西西帕斯，除5度在杜拜网赛称王，也迎来生涯第79座冠军。

目前世界排名第1的乔科维奇（Novak Djokovic）击败上周在马赛（Marseille）网赛称王的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下杜拜网赛（Dubai Championships）冠军，本季缴出18胜0败的佳绩，自2019年末至今，累积跨季21胜0败成绩。

继率领塞尔维亚队高举首届世界职业网球协会杯（ATP Cup）冠军奖杯后，乔科维奇生涯第8度赢得澳洲公开赛（Australian Open）冠军，如今再于杜拜网赛封王，这是他在2020年的第3座冠军。

这也是32岁的乔科维奇生涯第7次连续拿超过20场比赛的胜利。

西西帕斯则是继去年败在瑞士天王费德瑞（Roger Federer）拍下后，连续第2年在杜拜网赛决赛输球。

乔科维奇说：「我度过了很棒的一周，这两盘都打得很接近，只因为几分就决定了胜负。」

「我最骄傲的部分是我本周状态很好，尤其是在底线球上。」

第1盘乔科维奇率先破发，取得5比3领先，接着稳稳保发，先以6比3拿下第1盘。

第2盘战局有些紧绷，乔科维奇在关键第9局破发，取得5比4领先，随后在发球局靠一记对角致胜球收下胜利。

© 2020 AFP