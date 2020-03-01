武汉肺炎疫情全球延烧 爱尔兰也出现首例

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（法新社都柏林29日电） 爱尔兰政府今天宣布，境内出现首起武汉肺炎确诊病例，一名刚从义大利北部返国的男子检测呈阳性。

卫生官员表示，这名来自爱尔兰东部的男子「获得适当医疗照护」，他们已对他采行2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）检测和诊断，一切都按照规定。

卫生部在声明中说：「此例感染与到义大利北部疫区旅游有关，而不是接触其他确诊患者。」

声明还说，有关当局已在迅速调查这名患者是否接触其他人，以提供防止疫情进一步扩散的相关资讯和建议。

卫生部长哈里斯（Simon Harris）表示，这项发展「并非意料之外」，还说「我们从1月就一直为此做准备」。

2019年冠状病毒疾病疫情持续在全球蔓延，目前50 多个国家和地区都有病例，8万6000多人感染，2900多人丧命，绝大多数病例在中国。卡达和厄瓜多今天都宣布出现首例确诊，美国也宣布境内出现首起死亡病例。

受疫情影响，爱尔兰原定3月7日在都柏林对上义大利的六国橄榄球锦标赛（Six Nations Championship）本周已经宣布延后。

邻近的英国北爱尔兰近日早已出现确诊病例，英国本土目前累计23例。

© 2020 AFP