美国民主党南卡初选 拜登寄望重振参选信心

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（法新社南卡罗来纳州哥伦比亚29日电） 美国2020总统大选党内初选今天来到南卡罗来纳州，前副总统拜登（Joe Biden）可望在此首度拿下初选胜利，打击佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）士气。

南卡罗来纳州是美国初选时程表上，第一个拥有大批非裔选民的州，前总统欧巴马副手、77岁拜登最受这里选民的青睐。

但整体来说，目前握有民主党党内初选优势的是桑德斯，他在爱阿华州以些微差距败给印第安纳州南本德（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）后，接连在新罕布什尔州和内华达州胜出。

拜登在爱阿华州名落第4，在新罕布什尔州惨沦第5 ，在内华达州排名第2，亟需在下周14个州同时举行初选投票的「超级星期二」（Super Tuesday）前，在南卡罗来纳州拿下胜利。

拜登对美国有线电视新闻网（CNN）说：「我认为我会表现得很好。这里（南卡）是欧巴马一战成名的地方，相信我也会如此。」

查尔斯顿学院（College of Charleston）政治学者迪斯（Kendall Deas）对法新社说：「如果拜登输掉南卡罗来纳州，将是他竞选之路的重大挫败，甚至可能是灾难性的。」另外一位亿万富豪、很晚才投入民主党初选的彭博（Michael Bloomberg），并没有参加南卡的初选。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP