以色列进行一年来第3次大选 尼坦雅胡欲挽救政治生涯

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（法新社耶路撤冷2日电） 以色列人民今天进行1年来第3次大选，陷入困境的总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）试图终结以国的政治危机，并且挽救他的政治生涯。

右翼的尼坦雅胡在两周前，曾因一系列贪污指控受审，但最后民调显示，他仍保有选民支持，意味他所属的保守派联合党（Likud Party）及中间派蓝白联盟（Blue and White）将再次进行一场激烈选战。

几乎可以肯定的是，两边都远远无法在以色列的比例代表制中过半，赢者将试图与多个小党联合组阁。在去年4月及9月的大选后，两边都无法顺利组阁，这次可能维持类似僵局。

以色列共有640万合格选民，在这个分裂的国家只有少数的未决定选民，投票率将是关键，所有政党都努力催票。

尼坦雅胡自2009年开始掌权，是以色列在位最久的总理。他昨天表示，内部民调显示，他们接近胜利，最终将打破政治僵局。

蓝白联盟领袖、前军事将领甘茨（Benny Gantz）敦促支持者出来投票，并且终结尼坦雅胡制造分裂的治理。

甘茨昨天透过公共电台表示：「你不能只是枯坐在家表达不满。出去投票。」

© 2020 AFP