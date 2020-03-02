国际清算银行：市场虽因疫情疲软但具复原力

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（法新社苏黎士1日电） 武汉肺炎疫情蔓延下，全球股市过去一周来急剧下挫，但专家表示，拜先前全球金融危机后所作改革之赐，市场展现出复原力，显示改革有成。

国际清算银行（BIS）货币和经济部门主管柏瑞欧（Claudio Borio）坦承「上周股市有种猛然觉醒般的反应」。

他指出，当上月疫情开始在中国爆发、股市出现初步而短暂震撼后，「投资人对于疫情造成全球经济冲击的看法，还算相当良性」但当疫情有全球扩大蔓延趋势时，市场上周全然改观，股市重挫到2008年金融危机以来的最低水准，担心疫情恐对全球经济造成重大损害。

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19），目前在全球已夺走近3000人性命，感染逾8万7000人，而且每天还不断通报新增病例。

柏瑞欧说：「投资人已被问题严重性与不确定感缠住。预期市场会有快速的V型复苏现在看来非常不切实际。」他指出，特别是风险性资产市场挫跌情况好似不见底，没有人敢去承接。

欧洲股市在短短一周内重跌逾10%，而美国股市则下挫12%。

但柏瑞欧强调「在股市运作功能与金融中介两方面，大体而言都表现得更具复原力」。

他说：「当年金融危机后，为强化金融机构所作的法规改革，目前正显示出成果。」但柏瑞欧也表示，金融市场还是会继续随着疫情消息起舞，端看各国政府与卫生当局的抗疫作法。（译者：纪锦玲/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP