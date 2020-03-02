好莱坞不再定于一尊 民主党参选人不募款改造势

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（法新社洛杉矶29日电） 从汤姆汉克斯到史嘉蕾乔韩森，许多好莱坞A咖明星心心念念的都是看到美国总统川普连任失败，但对于要捐款支持哪位民主党参选人，他们的看法却严重分歧。

搜寻联邦献金纪录，会发现汤姆汉克斯（Tom Hanks）开了支票给前副总统拜登（Joe Biden），史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）则捐款给联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）。

影集「欢乐酒店」（Cheers）演员泰德丹森（Ted Danson）对华伦捐出上限2800美元，但他的妻子、女星玛丽史汀柏格（Mary Steenburgen）支持的却是拜登。

「星舰迷航记」（Star Trek）男星乔治武井（George Takei）没办法下定决心，因此既捐给拜登，也拿钱支持印第安纳州南本德市前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

洛杉矶的民主党策士卡瑞克（Bill Carrick）表示，若在其他时候，可能会觉得民主党死忠支持者意见分歧、捐款多笔的现象并不寻常，但在2020年选战，这却不足为奇。

他告诉法新社：「好莱坞向来都是总统参选人重要的募款来源，但这次有一点点不一样。」

卡瑞克说，部分原因是可能赢得提名的人选太多，许多人因此会捐款给多达3位参选人。

对加州首府沙加缅度（Sacramento）的民主党策士马维葛利欧（Steve Maviglio）而言，「对于谁最有机会击败川普」，这些好莱坞明星「和大家一样，都是既茫然又困惑」。

今年大家的不知所措，和2016年好莱坞唯一支持希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）有着天壤之别。

马维葛利欧说：「希拉蕊一天到晚来好莱坞。」

「我不认为这次有任何一位参选人比得上希拉蕊上次的纪录。」

事实上，一些民调前段班的民主党参选人甚至放弃了在好莱坞办私人募款活动。

前段班之一的桑德斯（Bernie Sanders）赢得苏珊莎兰登（Susan Sarandon）等名人支持，迪克范戴克（Dick Van Dyke）、莎拉席佛曼（Sarah Silverman）等人明天将到他在洛杉矶的造势大会站台；但桑德斯与华伦对好莱坞典型的富人闭门晚宴多所批评，偏好以大量小型线上捐款会取代。

卡瑞克说，他们不「在好莱坞花时间，因为他们心中没有这个募款目标」。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP