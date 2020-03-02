新天地教会教主下跪谢罪 请求大众原谅

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（法新社首尔2日电） 韩国武汉肺炎疫情快速延烧，确诊逾半数为爆发群聚感染的新天地教会教友，教会因此遭质疑未配合防疫，新天地教会总会长李万熙今天召开记者会下跪谢罪，并承诺会全力支持防疫。

新天地教会大邱分会2月中爆发2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）群聚感染，外界质疑新天地教会起初拒绝提供教友名单，后续提供名单也不完整、不准确，首尔市政府1日以涉嫌触犯杀人罪、伤害罪和违反防疫相关法规为由，要求检方对李万熙（Lee Man-hee）和新天地教会12个分会的负责人展开调查。

现年88岁的李万熙今天在韩国时间下午3时15分左右召开记者会表示，当局已尽了最大的努力，「我们也立即提供协助，但仍对此感到相当羞愧」，并下跪请求各界的原谅。

韩联社报导，李万熙说，会尽所有人力、物力支援政府，并表示「现在不是讨论谁做得好、谁做得不好的时候，上天会看顾一切」。

新天地教会大邱分会2月出现首例确诊，因确诊者病发后仍出席千人参与的礼拜等活动，使大邱市及邻近庆尚北道地区成为武汉肺炎重灾区，每天至少新增300到400名确诊案例。

报导指出，目前确诊者中约有57%为新天地教会大邱分会相关人员。

© 2020 AFP