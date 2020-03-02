武汉肺炎在美扩散 无保险人口犹如定时炸弹

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（法新社华盛顿1日电） 武汉肺炎逐渐在美国扩散，更出现死亡病例。如同许多美国人一样，一名在酒吧工作的年轻人对新型冠状病毒的威胁感到忧心，但更令她害怕的是，无力负担的庞大医疗费用。

现年22岁、在华盛顿当酒保、没有健康保险的威廉斯（Danjale Williams）说：「看医师前，我绝对会迟疑，因为就医费用太高昂。」美国约2750万人没有健保，占总人口约8.5%。

美国于2月底出现首起新型冠状病毒疾病死亡病例。公共卫生专家示警，在全球富裕国家之中，美国几项独有的特徵将使其面对这波疫情时，处于脆弱的地位。

这些特徵包括了庞大且日渐增加、没有医疗保险的人口，和约1100万无合法身分证明文件不敢和政府单位打交道的移民，以及在生病时担心丢掉饭碗而「硬撑」的工作文化。

加州大学河滨分校流行病学家布朗（Brandon Brown）表示，这些因素都可能使病毒持续传播。

在美国通过俗称「欧巴马健保」（Obamacare）的平价医疗法后，没有健康保险的美国民众从2010年的4670万人逐渐减少，但过去2年又开始上升。

美国虽拥有全球最好的医院与医护人员，但那些无法藉由雇主而获得医疗保险，以及经济状况又没恶劣到能享有国家保险的人，却往往处于医疗体系之外。对没有医疗保险的人来说，看一次医师动辄花上数百美元的费用。

不过，美国法律也规定，不论是否有能力负担医疗费用，有紧急医疗需求的人得以获得医疗照顾。

29岁、住在明尼苏达州的汉斯梅尔（Abigail Hansmeyer）与丈夫都没有健保。她说，如果生病的话，可能会去挂急诊。

然而，接受治疗并不代表费用是免费的，没有保险的患者日后可能面临钜额的医疗费用。因此汉斯梅尔说，他们需要非常谨慎考量所需的费用。

在武汉肺炎蔓延之际，美国疾病管制暨预防中心（CDC）建议民众，如果出现轻微呼吸道症状，应在家休养；若致电询问后，医疗人员认为有必要，民众再就医。

但是，布朗指出，有很多人，由于他们的工作类型、职位等因素，没办法做到这点。

在全球先进国家中，美国是唯一没有联邦强制带薪病假的国家。

对许多低薪劳工来说，请一天假就会造成沉重的经济负担。根据2019年针对2800名劳工所做的调查，57%有时会抱病上班，33%即便生病也一定会上班。

© 2020 AFP