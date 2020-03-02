武汉肺炎疫情延烧 OECD下修2020年全球GDP预估

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（法新社巴黎2日综合外电报导）经济合作暨发展组织（OECD）今天将今年全球经济成长率预估调降0.5个百分点至2.4%，为2008-2009年金融危机以来最低水准。OECD并警告，武汉肺炎将严重影响全球各国经济成长。

OECD表示，最新预估是假设武汉肺炎疫情会在今年消退；但若疫情加重，「将严重削弱经济成长前景」。

武汉肺炎疫情持续扩散，引发投资人担忧消费者和企业支出将减少，导致企业获利缩水，全球股市上周应声大跌，资金涌向债券和其他避险资产。

根据OECD预估，去年12月最先爆发武汉肺炎疫情的中国，今年国内生产毛额（GDP）成长率料只有4.9%，较去年11月初估值减少0.8个百分点。

2月29日公布的中国2月制造业采购经理人指数（PMI）降至35.7点，远低于景气枯荣分水岭50点，也是2005年有纪录以来的最低点。

拥有36个成员国的OECD表示：「中国产出萎缩，全世界都有感。」武汉肺炎疫情持续重创制造业、贸易、观光业和商务旅行业。

目前全球有60多国共将近9万人确诊，3000多人不治死亡，各国政府皆努力防疫，避免演变成全球大流行。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP