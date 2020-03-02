气候变迁导致暖冬 2019年份德国冰酒难产

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（法新社法兰克福1日电） 德国葡萄酒协会今天表示，由于今年不寻常暖冬，德国各酿酒产区破天荒没有冰酒收成，也令人担心未来这种甜酒将变成稀有珍品。

2019年冬季在德国的13个冰酒产区，没有一处达到结冻葡萄所需的摄氏零下7度。去年是史上全球最暖年份之一。

德国葡萄酒协会（DWI）专家布舍尔（Ernst Buescher）在声明中指出，这是首度发生全国性结冻葡萄歉收，2019年份冰酒佳酿将因此在历史记上一笔。

在2017年与2018年，酒农酿制冰酒就已经很辛苦了，当时德国只有少数几个产区足够寒冷，糖份够高但酒精浓度低。

德国葡萄酒协会表示，2012年和2015年收成好一些，但2014年产量很少，爱酒人士能拿到这年份的冰酒算是幸运。

冰酒是由天然熟成结冻的葡萄酿制而成，收成时节气温愈冷，所酿的酒就愈甜。气候变迁导致气温攀升，酒农面对更多挑战，漫长炎热的夏季会让用来制作冰酒的葡萄太早熟。

德国葡萄酒协会说：「这意味葡萄要耐久，状况必须够健康才能收成。」协会警告，若预见未来收成不好，酒农挑战酿制冰酒的意愿就越低。

布舍尔表示，如果未来数年暖冬继续下去，本就已稀少的德国冰酒甚至会更少。

目前一小瓶德国冰酒价格约从20欧元（新台币664元）起跳，但更高品质的冰酒可卖到100欧元。

加拿大、奥地利与德国是全球数一数二大的冰酒产地。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP