泰男子先后感染武汉肺炎及登革热 官员不愿断言死因

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（法新社曼谷2日电） 泰国1名先后感染登革热及武汉肺炎的35岁男子近日过世，医生宣告他是死于武汉肺炎并发症，但卫生官员今天不愿确切证实他的死因。

这名男子于1月被诊断患有登革热，两周后医生检测出他罹患武汉肺炎，之后将他转送至邦拉斯纳拉杜拉医疗机构（Bamrasnaradura Institute），有多名武汉肺炎确诊病患正在这家机构接受治疗。

疾病管制官员表示，他在2月16日前武汉肺炎检测呈阴性，但他的肺部感染引发多重器官衰竭。尽管他接受抗病毒治疗，但仍在2月29日过世。然而，卫生官员今天拒绝将这名男子的死因归类为武汉肺炎所致。

泰国卫生部发言人索威辛（Thaweesin Wissanuyothin）今天在记者会上指出：「我们没有隐藏讯息，因为（他的死亡）原因并不紧急。当结果明确及正式确认后，我们将作宣布。」

若这名男子的死因获得证实，他将是泰国武汉肺炎死亡首例。泰国目前共有43起确诊病例，有31人已经康复及出院。

泰国大部分确诊病例是中国游客，或是从事旅游业的泰国人。（译者：陈正健/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP