警外泄Kobe罹难照 遗孀要求当局彻查

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（法新社洛杉矶1日电） 对于报导指出，有警界人士无故展示前美国职篮NBA传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）坠机身亡事故现场的照片，布莱恩遗孀凡妮莎的委任律师今天表示，那让她「极为震惊」。

布莱恩搭乘的直升机1月26日坠毁在洛杉矶西部山区，造成机上9人全部罹难，洛杉矶时报（Los Angeles Times）报导指出，在悲剧发生后数日，有员警疑似向人展示含有遗体画面的事故现场照片。对此，洛杉矶郡警长办公室（Los Angeles County Sheriff's Department）2月28日表示，正在调查此事。

凡妮莎（Vanessa Bryant）在Instagram贴出其委任律师罗布（Gary Robb）所写的声明，声明中提到，凡妮莎在意外发生当天，就已经特别要求警方宣布事故现场是禁航区，以防止一些摄影师藉此意外牟取利益。

声明中说：「这对凡妮莎来说格外的重要，因为她希望保护所有罹难者及其家人的尊严。同时，警长维拉纽瓦（Alex Villanueva）向我们保证，将采取一切措施来保护罹难者和家属的隐私，而据我们所了解，警长十分努力达成这些要求。」

声明表示，布莱恩13岁的女儿吉安娜（Gianna）也是这起事故的罹难者之一，而展示坠机现场的照片，「对罹难者和家属的隐私权，以及对人的礼节与尊重，都无疑是难以言喻的冒犯。」声明也强调，凡妮莎和她的律师已要求警方进行内部调查。

洛杉矶时报2月27日报导，不清楚有多少人看过那些照片，也无法确认照片是员警在现场拍下，或是从其他人手里获得的。

娱乐新闻网站TMZ在2月28日报导指出，是在接获投诉后，此事才浮上台面。

TMZ引述不具名执法人员的说法报导，一名见习员警在坠机现场，用智慧型手机拍下照片，随后在酒吧里向人展示时，被酒保无意间听到。在酒保投诉后，事情才曝光。

© 2020 AFP