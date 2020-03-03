克罗布查退选 加入布塔朱吉和欧洛克替拜登背书

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（法新社休士顿2日电） 退出角逐民主党总统候选人提名资格的克罗布查、布塔朱吉和欧洛克在关键的初选「超级星期二」前夕，相继替前副总统拜登背书，此举无疑为拜登的总统梦打了一剂强心针。

这个戏剧性转折出现在激烈选战的关键时刻，凸显民主党亟欲在温和派人选上达成共识，对抗声势领先的激进派桑德斯（Bernie Sanders）。

14州同时举行初选的「超级星期二」（Super Tuesday）即将登场，民主党其他5名角逐提名资格的参选人正积极争取选民的支持，拜登（Joe Biden）也把握周末在南卡罗来纳州（South Carolina）初选大胜桑德斯的气势乘胜追击。

77岁的拜登正积极巩固自己在党内温和派的地位，亟欲削弱桑德斯的领先优势，因为桑德斯可能会在超级星期二拿下关键的代表人选票，取得难以翻盘的领先优势。

38岁的布塔朱吉（Pete Buttigieg）是印第安纳州南本德（South Bend）前市长。他在德州达拉斯（Dallas）表示，他「乐于」替拜登背书，部分是因为拜登支持「正派」政治。

拜登就站在身旁，布塔朱吉说：「我在寻找可以让我们每个人表现出最佳一面的人选，我鼓励每位支持我的选民加入我的行列，因为我们在前副总统、即将当上总统的乔．拜登身上找到这项特质。」

这仅是拜登在忙碌跑场造势的一天中获得的众多背书之一。

克罗布查（Amy Klobuchar）今天宣布退选，她的团队表示，她将支持拜登，并和他一起在达拉斯登台造势。

另一名退出民主党初选的参选人欧洛克（Beto O'Rourke）据传也将与拜登在达拉斯一同登台。

克罗布查和布塔朱吉宣布退选，转而支持拜登，对于拜登来说弥足珍贵。

拜登在前3个州初选失利下，选情一度告急，如今在初选最重要的「超级星期二」登场前，成了桑德斯的头号对手。

© 2020 AFP