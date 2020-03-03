南韩确诊人数破5000 总统文在寅向武汉肺炎宣战

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（法新社首尔3日电） 韩国今天通报武汉肺炎疫情爆发以来数目最多的单日新增病例，累计确诊数一举突破5000人，成为中国以外确诊病例最多的国家。韩国总统文在寅今天也誓言要向武汉肺炎宣战。

近日韩国境内的武汉肺炎确诊数激增，因为疫情的关系，包括演唱会与运动赛事等许多活动都被取消或延期，全国许多学校、幼儿园的停课也延长了3周。

韩国央行警告，国内第一季的经济表现将下滑，特别是消费和出口将受到疫情冲击。

文在寅表示，政府将对韩国经济注入逾250亿美元（约新台币7400亿元），来因应武汉肺炎疫情带来的「严峻处境」。

文在寅还说：「全国进入了一场抗疫作战，要求所有的政府机构全天候运作。」

截至今天下午4时，韩国境内的2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊数突破5000例，累计达5186例，死亡数累计来到31人。

逾半确诊病例都与韩国新天地教会有关，这个神秘的宗教团体常被形容是邪教。

新天地教会一名61岁女性成员2月10日发烧，但她在确诊前，已在大邱出席至少4场宗教聚会。大邱是韩国第4大城市，人口约250万人，也是武汉肺炎疫情爆发中心。

韩国当局指出，截至今天，已经有超过19万名教会成员做了病毒检测。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP