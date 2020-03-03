武汉肺炎中国疫情降温 防控境外移入

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（法新社北京3日电） 中国今天通报境外移入的武汉肺炎病例增加，共有13名自境外归来的中国人确诊。在境内的疫情趋缓后，为了防止境外移入病例，中国于各重要城市口岸加强检疫措施。

法新社报导，全球逾3100人感染武汉肺炎死亡，超过9万人确诊。这些病例主要聚集在中国，而韩国、义大利、伊朗则是中国以外确诊病例数最多的3个国家。

根据浙江地方政府指出，8名在义大利伦巴底（Lombardy）大区同家餐厅工作的中国人，在浙江省被验出确诊武汉肺炎。他们上周才从义大利飞回中国。

此外，还有4名确诊病例来自伊朗，其中2起在北京、2起在宁夏。另外1起深圳的确诊病例，则是从英国旅游回来时途经香港。

中国已经开始采取一系列措施，以防控制疫情的种种努力将因这些境外移入的病例付之一炬。

北京市政府副秘书长陈蓓今天在记者会上表示，凡是从韩国、义大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境者，必须自我隔离14天。

陈蓓说，如果目的地是北京，不论中国人、还是外国人，都要实行隔离观察。在北京有固定居所者，纳入社区防控体系，居家隔离观察14天；在北京无固定居所者，安排到指定宾馆集中医学观察14天。

广东省官方今天宣布，将采取相同措施，但没有明确指出是针对哪些国家。另外，根据中国国营媒体报导，上海将对拥有高确诊病例数的国家采取相同规则。

位于北韩边界的中国丹东省官方今天宣布，自境外进入丹东的人，都需要检疫。

中国国营媒体环球时报报导，中国今天将透过包机载回受困在伊朗的中国民众，特别是那些滞留在疫情最严重的科姆（Qom）市的中国人。

环球时报报导，搭机者需要报名与付费，并强调这不是撤侨。

数百民众上周从韩国抵达中国东部，但在两架飞机上分别发现有民众发烧后，一整批人随后遭到隔离，迄今没有传出确诊病例。

© 2020 AFP