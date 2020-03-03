涉北韩骇客行动洗钱 美制裁两中国人

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（法新社华盛顿2日电） 美国财政部今天制裁两名中国公民，指控他们在2018年与北韩有关的网路攻击中窃取加密货币，洗钱超过1亿美元（约新台币29.8亿元）。

田寅寅（Tian Yinyin）与李家东（Li Jiadong）遭控与骇客团体「拉撒路集团」（Lazarus Group）合作。拉撒路集团受到北韩资助，遭控在2018年4月入侵不明的加密货币交易，窃取约2.5亿美元。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）在声明中说：「北韩政权持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系，向协助北韩从事网路犯罪的人追究责任。」

美国财政部说，田寅寅与李家东在北韩2018年入侵盗取的加密货币中收到约9100万美元，并从另一起窃盗行动获得950万美元。

美国财政部已冻结他们在美国领土的财产与资产，并祭出制裁，禁止国人与他们从事交易。

田寅寅据称出售比特币，买了苹果（Apple）iTunes的预付礼品卡，洗了其中一部分的钱。

另外，美国司法部也宣布，美国联邦法院今天指出，他们遭控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务。

© 2020 AFP