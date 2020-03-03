空污严重肆虐 全球人均少活3年

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（法新社巴黎3日电） 科学家今天表示，空气污染「严重肆虐全球」使得全球人口的平均余命缩短近3年，且每年有880万人因空污问题提早死亡。空污造成的提早死亡人数，远高于疟疾和爱滋病。

根据这些科学家在医学期刊「心血管研究」（Cardiovascular Research）发布的研究报告，消除因燃烧煤、石油和天然气所释出的有毒物质和会造成肺阻塞的微粒，将能使人类平均余命增加整整1年。

研究结果显示，与其他造成人类提早死亡的因素相比，空污每年造成的提早死亡人数比疟疾高出19倍，比爱滋病高出9倍，也比酒精造成的提早死亡人数高出3倍。

死于冠状动脉心脏病和中风的人数，约占全球提早死亡人数的一半，其余死因则大多与肺病及诸如糖尿病和高血压等非传染性疾病有关。而因空污致死案例中，死于肺癌的人数仅占6%。

研究报告主要作者、德国马克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）化学与心脏病学部门研究员孟泽尔（Thomas Munzel）说：「我们的研究结果显示，存在『空气污染大爆发』。」

「空污和吸烟都是可预防的，但过去数十年间，特别是在心脏病专家间，相较于吸菸问题，对空污问题的关注程度远少得多。」

亚洲是受空污影响最严重地区。空污使中国人平均余命减少4.1年，印度人减少3.9年，巴基斯坦人减少3.8年。

© 2020 AFP