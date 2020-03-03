美国援助抗武汉肺炎如作秀 伊朗拒绝接受

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（法新社德黑兰2日电） 欧洲各国伸手协助已有66死的伊朗对抗武汉肺炎，但伊朗认定美国提供的援助只是「作秀」而拒绝接受。

为了帮助伊朗对抗疫情，一架载有联合国（UN）专家及物资的飞机今天降落在伊朗。在此同时，欧洲列强表示，将会提供进一步的援助。

官方统计的死亡案例增加12起，让伊朗因俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）而死的人数累积达到66人，伊朗接受各国援助，但拒绝强敌美国的援助，斥之为「作秀」。

世界卫生组织（WHO）表示，一架从杜拜起飞，载有医疗用品和专家的飞机抵达伊朗，执行勘查现况的任务，并提供指导「以强化及扩大防疫措施」。

德国、法国、英国表示，将会送出包括检测设备、防护衣、手套等紧急医疗资源，及500万欧元（约新台币1.69亿元），以协助控制疫情。

美国总统川普（Donald Trump）2月29日说：「假如我们在这个问题上能帮助伊朗人，我们绝对愿意这么做…他们只要开口就行了。」

但伊朗拒绝接受美国帮忙，他们指控，针对伊朗实施制裁和「最大压力」政策的川普，是为了「作秀」而提供援助。

伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部发言人墨沙维（Abbas Mousavi）说：「我们怀疑美国的意图，我们不指望这种援助。」

川普让美国退出2015年和伊朗签署的核协议，维持该协议的德国、法国、英国声称「全面声援被武汉肺炎袭击的伊朗」。

同样有签该核协议的中国表示，中国专家组成的团队，2月29日已经抵达伊朗首都德黑兰，「提供防疫、疫情控制及医疗处置上，任何可能的协助」。

世界卫生组织表示，他们已将「医疗用品和可供超过1万5000名医护人员使用的防护设备，及可检测近10万人的实验室套件」送往伊朗。

其他包括手套、手术用口罩、呼吸器等价值超过30万美元的用品，也同样被送上在杜拜的阿联酋（Emirates）货机。

世界卫生组织的布朗夏（Robert Blanchard）警告，医疗用品的全球供应量正在下滑，他说：「我们现在看到，我们的需求大大超过了我们的可用库存…而我们正在努力获得更多货源。」

布朗夏表示，这个6人医疗小组由医生、流行病学家、试验室专家组成，要帮助伊朗检测和控制病毒。

世界卫生组织的艾塔拉（Nevien Attalla）指出，这是给予伊朗的「第一批大宗抗疫资源」。

© 2020 AFP