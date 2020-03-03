NBA慎防武汉肺炎 建议球星改与球迷击拳

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（法新社洛杉矶2日电） 武汉肺炎疫情延烧，美国职篮NBA在给各队的备忘录中建议球员避免拿球迷的笔替他们签名，并用击拳取代击掌等。

美国职篮NBA为避免武汉肺炎疫情冲击赛事，在给各队的备忘录中列出若干建议，包括球员避免拿球迷的笔替他们签名，并用击拳取代击掌等。

体育电视频道ESPN今天报导，NBA给联盟30支球队的备忘录，目的是要保护球员免于暴露病毒风险之中。俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）迄今已在美国夺走6条人命，近百人感染。

这份NBA的备忘录，建议球员在和球迷互动时，以击拳取代击掌。

联盟也建议球员在签名时，不要接过笔、球、球衣等。

NBA联盟和NBA球员工会在备忘录中说：「NBA球员、教练、工作人员、粉丝的健康与安全是最重要的。」

有些球员已经开始有所行动，降低自身遭病毒感染的风险。

波特兰拓荒者的麦卡伦（CJ McCollum）2月29日表示，因为武汉肺炎疫情的关系，他将不再为球迷签名。

麦卡伦推文说：「大家记得用肥皂洗手20秒以上，咳嗽时记得遮住嘴巴。」

「我正式暂停签名，直到进一步通知为止。」

波士顿塞尔蒂克的华克（Kemba Walker）表示会继续替球迷签名，但说：「或许我该自备签字笔。」

武汉肺炎去年12月在中国湖北省武汉市爆发后，在全球已经让超过3000人丧命。

© 2020 AFP