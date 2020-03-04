世卫称伊朗疫情生根 专家团队进驻协助抗疫

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（法新社日内瓦3日电） 伊朗的武汉肺炎疫情严峻，最高领袖哈米尼下令全国进入备战状态。世界卫生组织宣布疫情生根，派团队带着医疗物资进驻防疫。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天宣布全国进入备战状态，命令军队协助政府卫生部门抗疫，控制武汉肺炎传播。

世界卫生组织（WHO）官员今天指出，新型冠状病毒在伊朗落地生根，并警告伊朗医护人员缺乏防疫装备，让抗疫工作变得复杂。

世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）在日内瓦告诉媒体说：「这不是容易解决的情况。」 伊朗有多个城市爆发疫情，已有77人死亡，超过2300人感染。

他说：「跟一些其他国家一样，武汉肺炎现在落地生根。」莱恩说，在疫情生根的国家根除病毒「并非不可能」，但「很困难」。

他谈到伊朗时说：「医护人员担心他们可能会没有足够的医疗器材、防疫物资、氧气、呼吸面罩与仪器等。」

世卫今天说，全球的防疫装备物资都迅速耗尽，威胁到整体防疫措施，但伊朗问题尤其严重。

世卫为解决问题采取第一步行动，派遣专家团队于昨天抵达伊朗协助抗疫，并运进相关医疗物资，以及可供10万人次检测的实验室器材。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP