忧武汉肺炎疫情延烧 Google年度开发者大会喊卡

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（法新社旧金山3日电） 武汉肺炎疫情持续延烧，网路巨擘谷歌（Google）今天宣布，取消原定5月登场的年度开发者大会；目前正在研拟以其他方式，让开发者社群进行交流与合作。

谷歌表示，已取消原定5月在矽谷山景市（Mountain View）登场的Google I/O活动。谷歌声明指出，基于对2019冠状病毒疾病（CODID-19，武汉肺炎）疫情的担忧，我们决定取消今年在海岸线圆形剧场（Shoreline Amphitheater）举行的这场实体活动。

一个谷歌开发者的帐号推文说：「很遗憾我们将无法聚在一起，不过你们的健康与安全是我们最在乎的事。」

一年一度的Google I/O活动通常会吸引数以千计来自世界各地的开发者齐聚一堂，彼此交流。开发者也有机会与出席的工程师交流，讨论有关谷歌提供的软体与服务。

随着武汉肺炎蔓延全球多国，除了Google I/O，越来越多活动都被取消。在脸书与微软因担忧疫情而决定缺席一场在旧金山举行的游戏开发商大会后，活动上周被迫延期。

另外，受到疫情影响，脸书最近也取消F8开发者大会。F8开发者大会是脸书最大的年度活动，吸引来自全球、与脸书有合作关系的大批软体开发者聚集。

这场原定在圣荷西会议中心举行的活动将以线上发表取代。（译者：侯姿莹/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP