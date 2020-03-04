欧洲防卫局员工染武汉肺炎 欧盟机构确诊首例

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟（EU）官员今天表示，一名在欧盟布鲁塞尔总部工作的官员对新型冠状病毒（武汉肺炎）检测呈现阳性反应，成为欧盟总部确诊首例。

欧盟执委会（European Commission）发言人史宾诺特（Dana Spinant）告诉法新社：「我们有确诊病例。」

欧洲防卫局（European Defence Agency）发言人休夫曼（Elisabeth Schoeffmann）证实，局内一名男性公务员2月23日从义大利返回布鲁塞尔，之后接受新型冠状病毒检测呈现阳性反应。

休夫曼表示，欧洲防卫局已取消3月13日以前的总部会议。

有媒体披露，这名官员确诊前，曾经和30多名来自欧盟其他单位的人员开了4小时会议。但休夫曼驳斥这项报导。

布鲁塞尔是欧盟实际上的首都，同时也是欧盟执委会、欧洲理事会（European Council）和欧洲议会（European Parliament）等欧盟机构的所在地。

在担心大型集会可能加速武汉肺炎疫情扩散下，欧洲议会在比利时布鲁塞尔和法国史特拉斯堡（Strasbourg）的大楼已经管制人员进出，不对外开放。（译者：刘淑琴/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP