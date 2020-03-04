武汉肺炎蔓延之际 法国医院2000口罩被偷

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（法新社马赛/巴黎3日电） 法国正值严肃因应武汉肺炎疫情之际，卫生当局今天却表示，南部大城马赛一间医院发生约2000个外科口罩被偷的案件。

马赛医院公卫当局（AP-HM）表示，在马赛创始医院（Conception hospital）被窃的口罩，放在只有医院员工及接受手术的患者可进入的地方，「医院公卫机关立即发起内部调查，寻找窃贼」。

马赛医院公卫当局表示，院内有足够口罩可维持正常运作，同时已下订更多口罩，并采取措施确保口罩及洗手凝胶存货无虞。

总统马克宏（Emmanuel Macron）今天透过推特宣布，政府将在这几个月徵用所有口罩存货及生产线，以因应疫情。他指出，这些存货将留给患者及医疗人员使用。

在法国，担心感染的群众抢购口罩和洗手凝胶，致使一些商店及网路零售业者涨价。

财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）稍早表示，由于获报价格已涨了2到3倍，他已指示法国消费者及反走私监管单位展开调查。

卫生部统计，法国目前累计212起俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例、4人死亡，本土的13个行政大区中，有11个发现病例。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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