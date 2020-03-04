武汉肺炎重灾区义大利 还缺1000万个口罩

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（法新社罗马3日电） 口罩只能仰赖进口的欧洲武汉肺炎重灾区义大利，已从南非进口80万个口罩，但其民防部首长表示，至少还需要1000万个。

义大利民防保护部（Civil Protection Department）部长德安吉罗（Luigi D'Angelo）在接受法新社电话访问时表示，「我们（昨天）收到来自南非的40万个口罩」，明天「还会收到相同数量的口罩」。

他表示，口罩送抵罗马的费乌米奇诺机场（Fiumicino Airport）后，将再被分送到义大利各地。自2月22日起，义大利已通报超过2500起武汉肺炎确诊病例，79起死亡病例，是目前为止欧洲疫情最严重的地方。

德安吉罗表示，义大利需要「800万个外科口罩」，提供2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊患者以及接触患者的人员使用。

德安吉罗说：「义大利也还需要数百万个FFP2、FFP3口罩，给直接接触到病患的医护人员使用。」

白色的FFP2、FFP3口罩，保护力高于街头常见的一般绿色外科口罩。

德安吉罗表示，口罩都不宜使用超过6小时。

他表示，有些医院的「库存即将用完」，并补充道，义大利疫情最严重的伦巴底大区（Lombardy），1天就要用掉20万个口罩。

官方表示，伦巴底大区共有1520起武汉肺炎确诊病例，55人病故。

© 2020 AFP