澳洲科学家开发卫星 用以预测野火危险区

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（法新社雪梨4日电） 澳洲历经数个月丛林野火严重破坏后，当地科学家正在开发澳洲首枚用以预测野火很可能爆发地点的卫星。不过，距离这枚卫星正式启用，大概还要5年时间。

澳洲国立大学（Australian National University）今天表示，校内一个研究团队正在开发一枚「鞋盒大小」的卫星，运用红外线侦测器来测量森林覆盖面积和空气湿度，盼获得的资料能协助判断很可能爆发野火的地点，及野火可能难以控制的地点。

澳洲国立大学在声明中说，这项科技将「专门用来侦测澳洲植被和林区的变化，例如针对易燃的尤加利树」。

澳洲国立大学计划和民间合作，将这枚卫星发射到近地轨道。遥测专家耶夫拉（Marta Yebra）表示，新卫星收集到的资料将提供给消防人员。

耶夫拉还说：「这项红外线科技和首次能够取得的资料，将有助控制特定起火点，进而降低野火发生的频率、严重程度，及对澳洲民众、经济和环境带来的长远影响。」

澳洲容易发生丛林野火，但今年夏天的野火季名列历来最惨重，超过30人死亡，数以千计房屋被毁，焚烧面积合计超过1000万公顷，至少10亿只动物丧命。

研究人员指出，全球暖化正造成澳洲夏天时期更长，且爆发野火的危险越来越高。原因是冬天缩短，使得预防野火的工作更难执行。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP