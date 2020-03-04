甫与美签和平协议 塔利班夜袭阿富汗基地至少20死

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（法新社阿富汗昆都兹4日电） 阿富汗官员今天表示，阿富汗民兵组织塔利班发动一连串夜袭，导致至少20名阿富汗军人和警察丧命。美国总统川普数小时前才说，他与塔利班政治领袖通话「相谈甚欢」。

阿富汗昆都兹省（Kunduz）议会官员阿米力（Safiullah Amiri）说：「塔利班（Taliban）战士昨晚袭击至少3处位于昆都兹省伊曼萨希布（Imam Sahib）地区的军队前哨基地，造成至少10名军人和4名警察丧命。」

塔利班昨晚也袭击阿富汗中部乌鲁兹冈省（Uruzgan）警方。乌鲁兹冈省长发言人艾巴迪（Zergai Ebadi）说：「很不幸的，这起袭击造成6名警察死亡，另有7名警察受伤。」

塔利班发动多起暴力攻击，使阿富汗和平进程蒙上阴影。阿富汗政府与塔利班在换囚计画上争论不休，喀布尔当局与塔利班将在本月10日展开谈判。

华府和塔利班历经1年多的谈判，终于在2月29日于卡达首都杜哈（Doha）签署历史性和平协议。

根据这份协议，美国和其他外国部队将在14个月内撤出阿富汗，以换取塔利班的安全保证，以及塔利班与喀布尔当局展开谈判的承诺。

川普昨天在华府告诉记者，他与塔利班政治领袖巴拉达（Mullah Baradar）的关系「非常好」。根据塔利班说法，川普和巴拉达已通过电话，双方谈了35分钟。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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