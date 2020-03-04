联准会宣布降息美股重挫 亚股未受影响大多收红

广告 继续浏览后续

（法新社香港4日电） 美国联邦准备理事会昨天紧急降息，盼减缓武汉肺炎疫情对经济的冲击，但市场忧心联准会对疫情感到恐慌，引发美股重挫。但亚洲各国股市今天未受美股跌势影响，终场大多收高。

联准会（Fed）宣布降息2码出乎外界预料之际，世界各国央行都承诺，会尽所能减缓2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情对经济造成的影响。武汉肺炎正持续扩散至新的国家，冲击全球经济活动。

美国联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）发布声明指出，联准会宣布降息，并表示美国经济基本面「依旧强劲」，但警告「武汉肺炎疫情对经济活动构成持续发展的风险」。

联准会在两周后的既定政策会议登场前突然宣布降息，激励华尔街股市昨天早盘涨势，但随后涨幅收敛转而下跌，因为投资人越来越担忧经济前景。美股3大指数终场皆重挫近3%。

不过，亚股大多延续昨天涨势收高。东京股市终场小涨0.1%，上海和台北股市上涨0.6%，新加坡股市上扬0.2%，雅加达股市大涨2.4%，马尼拉、威灵顿和曼谷股市也全数收红。

首尔股市涨幅明显，终场大涨2.2%。韩国今天通报新增的武汉肺炎确诊数稍有下降，且首尔当局正在拟订经济刺激方案。韩国是中国境外武汉肺炎确诊数最多的国家。

但香港恒生指数收盘下跌0.2%，澳洲、越南、印度股市也收黑。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP