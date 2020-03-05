吉儿屡次出手护夫 拜登：妻子是我的特勤局人员

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（法新社洛杉矶5日电） 前美国副总统拜登3日在洛杉矶对支持者发表「超级星期二」胜选演说时，遇到纯素主义者冲上台抗议，但全被妻子吉儿出手挡下。拜登开玩笑表示，吉儿是他的特勤局维安人员。

在抗议事件隔天，争取美国民主党提名的总统参选人拜登（Joe Biden）4日晚间在加州贝艾尔（Bel Air）一场募款活动上表示：「我大概是唯一一位妻子充当特勤局维安人员的总统参选人。」

拜登开玩笑表示：「不要和费城女孩乱搞，我告诉你为什么。我在路上听到掌管特勤局的委员会决定，必须开始向我提供维安。我想这是因为他们担心吉儿（Jill Biden）会打伤人。」吉儿在宾州长大，费城是宾州最大城市。

拜登在发表「超级星期二」胜选演说时，一名女性纯素主义抗议者冲向讲台并大喊「让乳品产业灭亡」。吉儿见状抓住拜登的手，并且站在拜登与抗议者中间。

数秒后，另一名纯素抗议者又冲向讲台，吉儿用双手抓住她，并将她推回去。这名抗议者被护送离去，拜登支持者抱以嘘声。吉儿事后说：「我们没事」。

众议院的民主党人士敦促国土安全部与美国国会领袖向拜登与拜登的同党竞争对手桑德斯（Bernie Sanders）提供维安。（译者：陈家伦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP