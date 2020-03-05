巴勒斯坦疑传武汉肺炎 耶诞教堂关闭旅客禁入境

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（法新社伯利恒/雷马拉5日电） 由于巴勒斯坦首度出现疑似武汉肺炎病例，巴勒斯坦观光部长玛亚今天表示，约旦河西岸的城市实施2周禁止观光客进入。当地城市伯利恒的「耶诞教堂」也宣布暂时关闭。

巴勒斯坦卫生部稍早宣布，伯利恒（Bethlehem）的一家旅馆发现数起武汉肺炎疑似病例。

伯利恒卫生局局长沙哈德（Imad Shahadeh）则告诉法新社，一群希腊游客曾在2月底来到这家旅馆，其中有2人随后确诊感染武汉肺炎。目前有4名旅馆工作人员疑似感染，预计今天稍晚将会确认。

巴勒斯坦卫生部已要求约旦河西岸的教会、清真寺及其他机构停止对外开放。

在据信耶稣诞生地点建造的「耶诞教堂」（Church of the Nativity），今天上午依法新社摄影记者所见仍对外开放。但要求匿名的教堂主管说：「我们尊重当局的决定，因为安全第一。我们若非今天关闭，也会在明天关闭。」

巴勒斯坦观光部长玛亚（Rula Maayah）今天也告诉法新社：「我们已决定在14天内禁止旅客入境，且各城市的所有旅馆也不得接待外国客人。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP