武汉肺炎停课 全球近3亿学生被放假数周

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（法新社罗马5日电） 国际货币基金（IMF）日前敦促全球全面反击武汉肺炎，在义大利成为最新因疫情宣布全国停课国家之际，全球有将近3亿学生正面临只能待在家里数周无法上学的困境。

全球已有9万5000多人感染2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎），死亡人数超过3200人，疫情迄今已扩散至约80个国家与地区。

豪华邮轮「至尊公主号」（Grand Princess）船上乘客和船组员出现武汉肺炎症状，导致船上数千人目前困在加州外海；日前加州死亡首例的71岁老翁，证实曾搭过这艘船，促使加州州长纽松（Gavin Newsom）宣布进入紧急状态。

大多数的死亡及确诊案例都在最早传出疫情的中国，促使中国采取封城隔离措施、暂时关闭工厂，并无限期停课。

疫情持续延烧，其他国家也采取非常措施，联合国教科文组织（UNESCO）4日表示，已有13个国家停课，影响多达2亿9050万名学童，另有9国实施局部停课。

联合国教科文组织秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）认为，虽然危机时期暂时停课并不罕见，但「当前教育中断情形的全球规模及速度无与伦比，倘若拖延长久，恐会威胁到教育权利」。

义大利昨天下令，全国各级学校及大学关闭至3月15日，该国武汉肺炎死亡人数来到107人，是中国以外死亡病例最多的国家。

韩国教育部长俞银惠2日在媒体简报会表示，受到武汉肺炎疫情影响，全国中小学和幼儿园开学日将再延后2周，从9日延后至23日。日本首相安倍晋三日前宣布，要求全国所有高中以下学校自3月2日起暂时停课，直到4月初春假结束为止。

© 2020 AFP