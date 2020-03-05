武汉肺炎疫情 IMF：威胁世界经济

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（法新社华盛顿4日综合外电报导）国际货币基金（IMF ）总裁乔治艾娃今天呼吁针对2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情采取全面、「毫无遗憾」的因应，说这波疫情对全球经济构成「严峻威胁」。

乔治艾娃（Kristalina Georgieva）说：「在此难以预料的时刻…因应措施过多好过不足。」她并警告，武汉肺炎疫情拖累下，全球经济成长率将低于去年的2.9%。

乔治艾娃告诉媒体，武汉肺炎疫情「不再是区域性议题，而是全球性问题，需要全球性的因应方案」。她警告，相关资金需求有可能高达10亿美元（约新台币302亿元）。

乔治艾娃表示全球金融体系状态良好，多亏2008年金融危机后所进行的各项补强措施，但「我们确实需要祭出手段，一来提升信心」，二来避免信用冻结。

她说，武汉肺炎疫情对信心和需求的冲击，以及为控制疫情所采取的各项步骤，都会影响经济活动，导致「全球2020年经济成长率会低于去年水准」。

IMF于1月时预估2020全球经济成长率将达3.3%，武汉肺炎疫情意味成长率将至少下滑0.5个百分点。

然而，「减幅多深、影响多长久，目前仍难以预测」。（译者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP