逾900万乘客个资外泄 国泰航空遭罚近2000万元

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（法新社香港5日电） 香港国泰航空先前承认超过900万乘客个资外泄，包括护照号码和信用卡资料。英国资讯委员会办公室以未能保护乘客个资安全为由，对国泰航空重罚50万英镑（新台币1930万元）。

英国资讯委员会办公室（ICO）4日发表声明说，它以「未能保护乘客个资安全」为由，命令国泰航空（Cathay Pacific）支付50万英镑罚款。

ICO指出，2014年10月至2019年5月间，国泰航空因电脑系统缺乏安全措施，导致全球940万名乘客个资外泄，当中包含11万1578名英国人。

ICO调查部门主管艾克斯利（Stephen Eckersley）说，「人们提供个资给一家公司时，当然期望这些资料能被保护，以确保他们能免于受到任何潜在危害或诈骗」，但国泰航空未能保护乘客个资安全。

艾克斯利还说，国泰航空存在许多IOC认定「远低于」标准的严重缺陷，且未能实践英国国家网路安全中心（National Cyber Security Centre）5项基本指导方针中的4项。

国泰航空2018年10月承认，约有86万笔护照号码、24万5000笔香港身分证号码、403笔过期信用卡号和27笔不含安全码（CVV）的信用卡号外泄。

其他外泄个资内容包括乘客国籍、生日、电话号码、电邮和地址等。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

© 2020 AFP