影坛大亨哈维温斯坦性侵有罪 手术后送入监狱

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（法新社纽约5日电） 被判性侵有罪的影坛大亨哈维温斯坦，判决出炉后出现胸痛，送医进行心脏手术后，今天被送进纽约市、以狱囚与狱警频频遭受暴力事件闻名的里克斯岛（Rikers Island）监狱。

67岁的哈维温斯坦（Harvey Weinstein）曾担任「黑色追缉令」（Pulp Fiction）等知名电影的制片。他在2月24日判决出炉后，宣称胸痛而被送到曼哈顿的一家医院就医。

哈维温斯坦发言人恩格迈尔（Juda Engelmayer）证实，他接受手术后，被送到里克斯岛。

多家美国媒体报导，哈维温斯坦因心脏出现阻塞问题而进行手术，并于手术中装了支架。

历经数周的审判，哈维温斯坦被判三级强奸、一级不法性行为罪名成立。「#我也是」运动赞扬这是历史性判决，哈维温斯坦团队则表示打算提出上诉。

陪审团认为，哈维温斯坦有罪的行为包括2006年对前制作助理海莉（Miriam Haley）强行口交，以及2013年强暴女星洁西卡曼恩（Jessica Mann）。

虽然掠夺性性侵（predatory sexual assault）等重罪罪名不成立，但11日判刑时，哈维温斯坦仍面临最高长达29年的刑期。

里克斯岛监狱是美国最知名的监狱之一，以狱囚与狱警频频遭受暴力事件闻名。包括「性手枪乐团」（Sex Pistols）的席德维西斯（Sid Vicious）等名人都曾被关在此。（译者：侯姿莹/核稿：陈政一）

© 2020 AFP