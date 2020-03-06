摩根大通执行长紧急心脏手术 接班人问题再浮现

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（法新社纽约5日电） 摩根大通集团（JPMorgan Chase）执行长戴蒙（Jamie Dimon）今天接受紧急心脏手术后恢复状况良好，不过这家金融机构规划接班的问题再度浮现。

根据法新社取得的员工内部信件，戴蒙手术目的是修复「急性主动脉剥离」，「好消息是发现得早，而手术很成功」。信中还写道：「他已经清醒，恢复状况良好。」

公司没有指出戴蒙可能要休养多久。

摩根大通企业暨投资银行业务执行长品托（Daniel Pinto）和消费金融业务执行长史密斯（Gordon Smith）将接手戴蒙的日常职务。

报导提到，戴蒙现年63岁，规划接班的紧迫性可能再度出现，而品托和史密斯都是考虑中的人选，不过史密斯已经61岁，品托57岁。

戴蒙15年来执掌摩根大通，带领公司度过2008年金融危机。他2014年宣布罹患喉癌。

以一头银发为招牌的戴蒙是美国商界最知名且最具影响力的人物之一。据报美国总统川普曾有意于2016年延揽他出任财政部长。

戴蒙确诊罹癌后，摩根大通董事会把寻找戴蒙的接班人视为优先要务。摩根大通在资产和获利方面都是美国最大银行，2019年净利达344.3亿美元。（译者：卢映孜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP