美国官员：武汉肺炎致死率仅1%或更低

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（法新社华盛顿5日电） 美国卫生高层官员今天指出，根据大量未通报病例的新数据，武汉肺炎整体死亡率估计仅1%或更低，低于先前的预估。

法新社报导，美国总统川普先前表示，他认为世界卫生组织（WHO）公布俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）死亡率达3.4%是「错误的」、是依据「直觉」而来。川普此言一出遭外界批评后，美国卫生官员跳出来发表上述谈话。

川普提及世卫数据称只是根据通报病例而得，然而这种疾病真实致死率可能需要时间才能更加了解，公卫专家对这点看法一致。

美国卫生及公共服务部助理部长贾诺（Brett Giroir）表示：「目前对武汉肺炎整体死亡率的最佳估计，是落在0.1%至1%之间。」

「这比你们可能在许多报告中听到的还要低，为什么呢？第一是因为许多人没有生病或未经过检测━这反映出外国的经验━所以可能对每个病例来说，有至少2或3例未计入分母。」

「它（整体死亡率）当然可能高于一般流感，可能如此，但不太可能介于2%至3%之间。」

贾诺说，季节性流感死亡率在0.1%至0.15%间。

由于美国政府遭批对疫情扩散因应动作缓慢，川普上周已指派副总统彭斯（Mike Pence）为防疫总指挥。

美国武汉肺炎死亡病例已达12例、确诊超过130例，已有14州受到波及，其中德州今天首次传出确诊病例。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP