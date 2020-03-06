美国2月大增27.3万就业人口 失业率降至3.5%

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（法新社华盛顿6日电） 美国劳工部今天公布，美国2月再度出现强劲就业人口成长，单月新增27万3000名非农业就业人口，且1月新增就业人口也上修至相同水准。2月失业率则回跌0.1个百分点至3.5%。

美国连续2个月新增就业人口远优于所有专家预期。且数据显示，美国今年暖冬，促使建筑业提前开工，已连续2个月大量增雇劳工。

按照最新数据，美国今年平均每月新增27万3000名就业人口，远高于去年的17万8000名。且过去6个月美国失业率维持在3.5%或3.6%，接近50年来最低水准。

美国就业数据亮眼，无疑将使得正在寻求连任的美国总统川普感到振奋。他冀望美国强健的经济表现能助他胜选。川普曾说，正因他采取积极的贸易政策并实施减税，才造就美国经济佳绩。

数据还显示，2月美国劳工平均时薪较前月增加9美分至28.52美元，且去除通货膨胀因素后，较去年同期升高3.0%。

不寻常的暖冬，促使美国经济主力建筑业继1月增雇4万9000人后，2月又增雇4万2000人，远高于去年每月平均的1万3000人。由于利率低落刺激美国购屋需求旺盛，但建筑业却持续面临人力短缺，导致房价仍停留在高档。

美国2月新增就业人口主要还来自医疗和餐饮业，分别增加3万2000名和5万3000名雇员。美国制造业则在1月减少2万名就业人口后，2月补回1万5000人。（译者：张正芊）

© 2020 AFP