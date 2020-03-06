船上人员接触过确诊病例 厄瓜多军舰遭隔离

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（法新社基多5日电） 厄瓜多当局今天表示，一艘载有50人的军舰有船上人员与该国武汉肺炎确诊首例有过接触，决定将这艘船隔离到明天。

卫生部表示，虽然这名海军士兵采检2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）结果呈阴性反应，这艘军舰仍将隔离到明天。

负责监督海军卫生的甘伯斯（Douglas Campos）在西南部城市瓜亚基尔（Guayaquil）召开的记者会上表示：「我们决定对青坡拉索号（BAE Chimborazo）展开隔离。」

流行病学官员巴哈尼亚（Inocencio Bajana）表示，卫生部和海军在一名成员在厄瓜多「接触冠状病毒筛检呈阳性的亲戚」后，决定将这艘军舰隔离。

卫生部表示：「这名军舰成员认识（武汉肺炎）筛检结果呈阳性的其中一名个案。」

当局指的是住在西班牙马德里附近的一名厄瓜多籍71岁老妇人，她上个月返回厄瓜多，先在首都基多（Quito）近郊机场停留，接着于2月14日抵达瓜亚基尔。

厄瓜多国内其余确诊病例感染源都来自首例，包括今天稍早通报的3例。厄瓜多目前确诊总数为13例。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP