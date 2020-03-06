达比修有类流感症状住院 暂与武汉肺炎无关

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（法新社芝加哥5日电） 芝加哥小熊日籍强投达比修有因为出现类流感症状住院，今天跳过原订在美国职棒大联盟MLB季前热身赛的先发，初步未发现武汉肺炎迹象。

33岁的日籍右投达比修有因为昨天开始咳嗽引起注意，但他表示，在经过医生的检查后，他没有发烧，也没有染上流行性感冒。

自从季前训练营开始后，疾病问题就笼罩着小熊，总教练罗斯（David Ross）先是住院1天，并错过小熊的前3场比赛，同时还有几名选手出现类流感症状。

全美各地和达比修有的家乡日本，对俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的忧虑逐渐升高，而球队在处理疾病方面格外谨慎。

达比修有在前往医院的途中，推文说明自己的情况，他表示，自己不想在有咳嗽的情况下进到休息室，因此通报队上。球队取消他的先发，且为了预防而安排他到医院。

稍后，达比修有又推文说：「没有发烧、没有流感。」

达比修有健康的话，可能为小熊在6日或7日出赛，也可能投模拟赛，但不论如何，他都将在小熊的先发轮值里，让他有机会争取在26日对密尔瓦基酿酒人的开幕战先发。

达比修有2月29日在热身赛对上酿酒人，他在2局的投球中，三振3名打者，没有保送，只掉1分。

© 2020 AFP