阿富汗喀布尔遭攻击 至少27死29伤

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（法新社喀布尔6日综合外电报导）阿富汗官员表示，首都喀布尔（Kabul）一场政治集会今天遭到攻击，至少27人丧生，这是自美国与民兵组织塔利班（Taliban）签署撤兵协议后，阿富汗伤亡最惨重的攻击事件。

阿富汗内政部发言人拉希米（Nasrat Rahimi）表示，死者包括妇女及儿童，另有29人受伤。他并说：「特种部队现正对攻击者进行扫荡行动…伤亡人数将有变动。」

阿富汗卫生部官员贾里尔（Nizamuddin Jalil）则提供了一个稍高的伤亡数字，称有29人丧生、30人受伤。

塔利班立即否认犯案。这起攻击发生在纪念哈扎拉族（Hazara）政治人物马札利（Abdul Ali Mazari）的仪式上，该族人民多属什叶派教徒。

去年这项仪式也曾遭到攻击，至少有11人死于迫击炮火下，当时一个伊斯兰国（Islamic State）团体宣称犯案。

拉希米早前指出，喀布尔西区靠近纪念仪式的一个工地爆发枪击，当地居民多为什叶派教徒。社群媒体照片显示，有人员在攻击后处理数具尸体。

阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）谴责这场屠杀，称这是「违反人道罪」。有多名阿富汗政治菁英出席这场仪式，包括阿富汗行政首长阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。（译者：陈正健／核稿：张佑之）

© 2020 AFP