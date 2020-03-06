NBA雷纳德砍25分 快艇击落火箭笑纳6连胜
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（法新社休士顿5日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇球星雷纳德（Kawhi Leonard）今天斩获全队最高25分，率队在客场以120比105击落休士顿火箭，笑纳6连胜。
雷纳德共缴出25分、6篮板、5助攻，队友祖巴奇（Ivica Zubac）及哈洛（Montrezl Harrell）皆写下双十数据，前者拿下17分、12篮板，后者进帐19分、10篮板。
快艇另一看板球星乔治（Paul George）攻下13分，莫里斯（Marcus Morris）也贡献11分，格林（JaMychal Green）也射进11分。
另一方面，火箭球星卫斯布鲁克（Russell Westbrook）砍下29分、15篮板，但队友哈登（James Harden）仅夺得16分，全场只有17投4中。
本役快艇只在开赛不久时以2比4落后火箭，但随后一路领先，领先幅度最多达到30分。
快艇与火箭本季迄今对决4场，分别拿下两胜，本季剩余赛事不会再碰头。
快艇今天拿下胜利后，目前例行赛战绩43胜19败，西区联盟排名第2。火箭吞败后，战绩来到39胜22败，西区联盟排名第4。
© 2020 AFP