武汉肺炎冲击 2020年国际游客数料将减少3%

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（法新社马德里6日电） 武汉肺炎疫情冲击全球旅游业。联合国世界观光组织今天表示，预料今年国际游客人数将急遽减少，减幅最高达3%。这与先前所提出2020年国际游客数将大幅增加的预测相反。

联合国世界观光组织（United Nations World Tourism Organization）发表声明说，现在预料2020年国际游客数将减少1%至3%，而非原先所预测将成长3%至4%。

总部设于西班牙首都马德里的世界观光组织表示，估计这将导致国际旅游业观光收入损失300亿至500亿美元（约新台币9000亿至1兆5000亿元）。

若事实真如世界观光组织所预测，将是自2009年全球金融危机爆发重创旅游业以来，年度国际游客数首次减少。

声明提到：「根据初步评估，预料亚洲及太平洋地区将受创最深，此区国际旅客数料将减少9%至12%。」

「有鉴于情势变化迅速，目前对世界其他地区作出预估还为时过早。」

世界观光组织表示，各国实施旅游禁令，加上航空业者纷纷取消航班，都「大幅减少旅游服务供应量，与此同时，需求也持续萎缩」。

武汉肺炎（COVID-19，2019年冠状病毒疾病）疫情目前已扩散至约90个国家，造成3400多人死亡，另有超过10万起确诊病例。（译者：李宛谕/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP