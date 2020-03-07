美司法部：准备好开始采集被羁押移民DNA

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（法新社华盛顿6日电） 美国政府今天宣布，将于4月开始采集所有遭羁押移民的DNA，资料将保存在联邦警方资料库。

美国国土安全部去年10月首度揭露的这项措施，是美国总统川普致力对抗非法移民的一环，当时招致公民自由团体与移民的强烈批评。

一项于2005年实行的法律授权特定联邦机构采集被逮捕的外国人DNA，但时任美国总统欧巴马政府要求对移民豁免。当时的说法是，政府没有足够的人力每年分析数十万份DNA检测资料。

但美国司法部表示，科技自此之后已经进步了，进行DNA检测变得更加容易。

美国司法部副部长罗森（Jeffrey Rosen）说，新的提案将有助保障生命安全，并让罪犯绳之以法。

人权运动者反对这项措施，认为这对个人资料保护是一种威胁，并且模糊了罪犯与移民之间的界线。

美国民权联盟（ACLU）高级顾问夏哈（Naureen Shah）说：「采集被羁押移民的基因蓝图不会让我们变得比较安全，只是让政府在攻击移民群体这件事上变得更容易。」

夏哈说：「依据同样的谬论，也就是认为可能有一天我们也会犯罪，政府逐一敲门要采集我们DNA的日子更加接近了。」美国民权联盟说，很有可能会在法院上阻止这个措施。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

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