职员确诊武汉肺炎 脸书关闭伦敦新加坡办公室

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（法新社伦敦6日电） 美国脸书公司（Facebook Inc.）今天表示，新加坡办公室有一名员工确诊感染武汉肺炎后，公司将关闭英国伦敦办公室与新加坡驻点部分区域，以进行「深度清洁」。

脸书发言人告诉法新社，脸书驻新加坡滨海盛景办公室（Marina One）有一名职员今天确诊感染俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

他透过电子邮件发布声明说：「我们已经立即关闭受影响的区域，以进行深度清洁，并建议派驻到受影响区域的职员在家工作直到3月13日。」

感染武汉肺炎的脸书员工，曾在2月24日到26日造访脸书驻伦敦办公室。这名发言人表示：「因此，我们关闭伦敦办公室直至9日以进行深度清洁，在办公室恢复开放前，员工将在家工作。」

脸书还指出，公司已经联系曾与这名患者直接接触的职员，要求他们自我隔离并观察任何可能的症状。

脸书已经关闭中国上海办公室，直到进一步通知为止，公司也鼓励位于义大利和南韩的员工在家工作。

另外，脸书「强烈建议」旧金山湾（San Francisco Bay）地区的员工自今天起在家工作。

© 2020 AFP